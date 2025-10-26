Kameron Pejn prelomio!
PARTIZAN IZVISIO ZA POJAČANJE NA MESTU PLEJA! Loša vest za crno-bele u najgorem trenutku! NBA zver ne dolazi!
Iako je iskusni NBA plejmejker Kameron Pejn bio blizu dolaska u Partizan, to se na kraju ipak neće dogoditi!
Kako je preneo poznati američki novinar Mark Štajn, Pejn je odlučio da ostane u NBA ligi:
- Veteran Kameron Pejn je odlučio da za sada ostane kod kuće i sačeka svoju sledeću NBA priliku, uprkos velikom interesovanju Partizana iz Beograda - preneo je Mark Štajn.
Podsetimo, Partizan je u velikom problemu na poziciji jedan posle povrede Karlika Džonsa i ubrzano traga za rešenjem na mestu pleja.
U međuvremenu, u klub je stigao centar Bruno Fernando.
