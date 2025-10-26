Slušaj vest

Iako je iskusni NBA plejmejker Kameron Pejn bio blizu dolaska u Partizan, to se na kraju ipak neće dogoditi!

Kako je preneo poznati američki novinar Mark Štajn, Pejn je odlučio da ostane u NBA ligi:

Partizan - Pariz Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

- Veteran Kameron Pejn je odlučio da za sada ostane kod kuće i sačeka svoju sledeću NBA priliku, uprkos velikom interesovanju Partizana iz Beograda - preneo je Mark Štajn.

Podsetimo, Partizan je u velikom problemu na poziciji jedan posle povrede Karlika Džonsa i ubrzano traga za rešenjem na mestu pleja.

U međuvremenu, u klub je stigao centar Bruno Fernando.

Ne propustiteKošarkaDA LI JE VREME ZA NOVOG LESORA U PARTIZANU? Čeka se eksplozija u crno-belim redovima!
Matijas Lesor i Željko Obradović
KošarkaPOTVRĐENO PISANJE KURIRA! Bruno Fernando je novi igrač Partizana
Bruno Fernando
EvroligaŽELJKO OBRADOVIĆ DIGAO GLAS ZBOG MIKE MURINENA! Reči koje odzvanjaju: "On je dete! Privatan život, društvene mreže... Sve utiče na njega!"
partizan-fmp-490689.JPG
KošarkaCRNO-BELI NA POPRAVNOM POSLE DEBAKLA OD PARIZA: Evo gde možete gledati prenos meča Partizan - Borac
KK Partizan

BONUS VIDEO:

Tuča na Jugu na meču Partizan - Pariz 1 Izvor: Kurir