Košarkaši Igokee pobedili su večeras u Podgorici ekipu Studentskog centra sa 90:84 (20:17, 16:22, 26:27, 28:18), u utakmici četvrtog kola Grupe A ABA lige.Tri minuta pre kraja meča Studentski centar vodio je sa 80:75, da bi u narednih minut i po gosti napravili seriju 9:0 i kasnije sačuvali prednost.

Najbolji učinak u pobedničkoj ekipi imao je Brin Tajri sa 21 poenom, dok su po 14 poena postigli Dragan Milosavljević (po četiri skoka i asistencije) i Nikola Popović (tri skoka).

U domaćem timu bolji od ostalih je bio Zoran Vučeljić sa 15 poena, a poen manje je upisao Mateo Drežnjak, uz sedam uhvaćenih lopti i šest asistencija.

Igokea ima maksimalan učinak nakon tri odigrana meča u ABA ligi, dok je Studentski centar upisao treći poraz u četiri meča.

U sledećem kolu Igokea gostuje Klužu, a Studentski centar dočekuje Krku.