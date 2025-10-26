Slušaj vest

Napustio je Frenk NilikinaPartizan i preselio se u Olimpijakos, gde polako dobija sve više prostora i postaje sve važniji šraf u sistemu Jorgosa Barcokasa.

Večeras je bio jedan od najbolji u trijumfu protiv Minokonsa 91:65, pošto je susret okončao sa 16 poena, četiri skoka i dve asistencije za 17 minuta, uz 3/3 za dva, 2/3 za tri i 4/5 van linije 6,75.

Crveno-beli su nastavili da nižu pobede u grčkom šampionatu, gde su sada na učinku 4-0, a uz Nilikinu se istakao Sejben Li sa 19 poena, dok je Tajson Vord brojao do 14.

Što se tiče Nilikine, odigrao je osam utakmica u dresu tima iz Pireja i dosad beleži 12,8 poena i dve asistencije u Grčkoj i 6,8 poena, uz 2,5 asistencija u Evroligi.

