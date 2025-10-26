Slušaj vest

Luka Dončić ušao je sjajno u novu sezonu NBA lige, međutim, zbog problema sa povredom moraće da propusti nekoliko utakmica.

Luka Dončić 2025/26 Foto: Jevone Moore/Icon Sportswire / Zuma Press / Profimedia, RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

 Kako prenosi NBA insajder Šansi Čaranija sa ESPN-a, Dončić će zbog povrede leve noge i stopala, odsustvovati najmanje sedam dana.

Slovenački reprezentativac je povredio jedan prst na levom stopalu, a ima i kontuziju leve noge.

Dončića sigurno neće biti na utakmicama protiv Sakramenta, Portlanda, Minesote, Memfisa i Majamija. Pod znakom pitanja su utakmice protiv Portlanda i San Antonija.

Luka Dončić Slovenija Italija Izvor: Kurir