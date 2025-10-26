Košarka
OGLASIO SE NOVI KOŠARKAŠ PARTIZANA! Ostavio poruku na ćirilici i raspametio Grobare! Njegove prve reči nakon potpisa su oduševile navijače!
Novi košarkaš Partizana Bruno Fernando, oglasio se danas na društvenim mrežama prvi put otkako je potpisao za crno-bele.
Na zvaničnoj crno-belih Bruno je ostavio komentar:
"Hvala na ukazanoj prilici. Idemo na posao", rekao je Bruno i drugi deo poruke napisao na ćirilici.
Fernando je sa Partizanom potpisao ugovor na dve godine i ukupno će zaraditi 2.9 miliona evra u crno-belom dresu.
Centar iz Angole je početkom godine stigao u Real iz Toronto Reporsa, kako bi zamenio Edija Tavaresa.
Dolaskom novog trenera Serđa Skariola, postalo je jasno da neće imati značajniju ulogu ove sezone, pa je došlo do raskida dve strane.
