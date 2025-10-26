Slušaj vest

Novi košarkaš Partizana Bruno Fernando, oglasio se danas na društvenim mrežama prvi put otkako je potpisao za crno-bele.

Na zvaničnoj crno-belih Bruno je ostavio komentar:

"Hvala na ukazanoj prilici. Idemo na posao", rekao je Bruno i drugi deo poruke napisao na ćirilici.

Fernando je sa Partizanom potpisao ugovor na dve godine i ukupno će zaraditi 2.9 miliona evra u crno-belom dresu.

Centar iz Angole je početkom godine stigao u Real iz Toronto Reporsa, kako bi zamenio Edija Tavaresa.

Bruno Fernando Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, Dennis Agyeman / Zuma Press / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Dolaskom novog trenera Serđa Skariola, postalo je jasno da neće imati značajniju ulogu ove sezone, pa je došlo do raskida dve strane.

Matijas Lesor, povreda, operacija, Partizan Izvor: Kurir