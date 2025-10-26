Slušaj vest

Košarkaši San Antonija pobedili su večeras na svom terenu Bruklin sa 118:107 (31:24, 38:24, 19:33, 30:26), čime su zabeležili i treći trijumf u isto toliko mečeva u novoj sezoni Američke profesionalne košarkaške lige (NBA).

 Dabl-dabl učinak u pobedničkoj ekipi imao je Viktor Vembanjama sa 31 poenom i 14 skokova, uz četiri asistencije, Dilan Harper je postigao 20 poena, uz osam asistencija i šest uhvaćenih lopti, a poen manje je upisao Keldon Džonson, uz sedam skokova.

U ekipi Bruklina najbolji učinak imao je Kem Tomas sa 40 poena, dok je Majkl Porter džunior dodao 16 poena, uz šest skokova i četiri asistencije.

San Antonio zauzima prvo mesto na tabeli Zapadne konferencije sa maksimalne tri pobede, a Bruklin je na poslednjem, 15. mestu Istočne konferencije sa sva tri poraza.

Naredni meč San Antonio igra na svom terenu protiv Toronta, dok Bruklin gostuje Hjustonu.

