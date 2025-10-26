Slušaj vest

Partizan baš nema sreće sa povredama od starta sezone 2025/2026.

Karlik Džons je poslednji u nizu koji je "otpao" zbog povrede iz crno-belog tabora, a pre njega i Šejk Milton doživeo peh.

Partizan je dočekao Borac iz Čačka u 4. kolu ABA lige, a sredinom treće deonice Aleksej Pokuševski je ostao na parketu. Potom je ustao i morao van terena - pritom držeći se za glavu.

Prema prvim informacijama došlo je do sudara glavom sa Mikom Murinenom.

