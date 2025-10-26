Nova loša vest za Partizana
problem
NOVA BRIGA I NOVI PEH? Partizan baš nema sreće...
Partizan baš nema sreće sa povredama od starta sezone 2025/2026.
Karlik Džons je poslednji u nizu koji je "otpao" zbog povrede iz crno-belog tabora, a pre njega i Šejk Milton doživeo peh.
Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović
Partizan je dočekao Borac iz Čačka u 4. kolu ABA lige, a sredinom treće deonice Aleksej Pokuševski je ostao na parketu. Potom je ustao i morao van terena - pritom držeći se za glavu.
Prema prvim informacijama došlo je do sudara glavom sa Mikom Murinenom.
