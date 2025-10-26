Sjajno zakucavanje Mike Murinena!
MURINEN "POLOMIO" OBRUČ U ARENI! Monstruozno zakucavanje! (VIDEO)
Košarkaši Partizana ugostili su Borac iz Čačka u 4. kolu ABA lige.
Sredinom treće deonice Mika Murinen je podigao navijače Partizana na noge...
Partizan - Borac 2025/26 Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović
Murinen je imao monstruozno zakucavanje kada je sa dve ruke i odrazom daleko od koša, još jednom "terorisao" obruč u Areni.
