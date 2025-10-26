Slušaj vest

Košarkaši Partizana ugostili su Borac iz Čačka u 4. kolu ABA lige.

Sredinom treće deonice Mika Murinen je podigao navijače Partizana na noge...

Partizan - Borac 2025/26 Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Murinen je imao monstruozno zakucavanje kada je sa dve ruke i odrazom daleko od koša, još jednom "terorisao" obruč u Areni.

Pogledajte:

BONUS VIDEO:

Izlazak košarkaša Partizana Izvor: Kurir