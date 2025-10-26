Slušaj vest

Košarkaši Partizana savladali su Borac iz Čačka sa 85:74 u meču 4. kola ABA lige.

Veliko pojačanje Partizana ovog leta Džabari Parker požalio se na bol u prstu ruke, nakon čega je u finišu četvrte deonice izašao iz igre.

Odmah je ukazana pomoć i svi se nadaju da povreda nije teže prirode.

Posle Kalika Džonsa, ovo bi bio još veći udarac za Partizan u nastavku sezone, ali za sada ne deluje da se Parker teže povredio.

