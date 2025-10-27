Tajrik Džons je pri rezultatu 53:36 krenuo ka košu rivala, a onda mu je lopta ispala, koja je na volšeban način prošla kroz mrežicu
NAJLUĐI KOŠ SEZONE: Pogledajte kako je košarkaš Partizana upisao poene protiv Borca
Košarkaši Partizana uspešno su prebrodili i četvrtu prepreku u Grupi A WABA lige.
Partizan - Borac 2025/26 Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović
U beogradskoj Areni savladan je Borac rezultatom 85:74.
Neverovatnu scenu videli smo sredinom treće četvrtine.
Tajrik Džons je pri rezultatu 53:36 krenuo ka košu rivala, a onda mu je lopta ispala. No, na njegovu sreću ona se od vrha table spustila u koš i prošla kroz mrežicu.
Sreća prati hrabre, a Partizanu će ona biti preko potrebna u narednom periodu, s obzirom na činjenicu da se igrači povređuju kao na traci.
