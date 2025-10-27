Ostin Rivs postigao je 51 poen u pobedi Los Anđeles Lejkersa protiv Sakramento Kingsa u gostima (127:120)
DŽEJMS I DONČIĆ U NEVERICI - LEJKERSI MOGU I BEZ NJIH! Tim iz Los Anđelesa neočekivano slavio bez Lebrona i Luke, zablistao nestvarni Ostin Rivs! (VIDEO)
Svi su otpisali Los Anđeles Lejkerse pred gostovanje Sakramento Kingsima. U timu Lejkersa nije bilo Luke Dončića i Lebrona Džejmsa, te su mnogi sa punim pravom mislili da će tim iz Los Anđelesa upisati poraz.
Luka Dončić i Lebron Džejms Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Jevone Moore / Zuma Press / Profimedia
Ipak, da se tako nešto ne desi pobrinuo se nestvarni Ostin Rivs.
Lejkersi su srušili Kingse sa 127:120, a Rivs je ubacio 51 poen, uz 11 skokova i devet asistencija!
Pogodio je 12 od 22 šuta iz igre, čak šest trojki i bio je jednostavno nezaustavljiv!
Pored njega, Deandre Ejton je pomogao sa 22 poena i 15 skokova, a Rui Hačimura dodao 18 poena.
Kod poraženih, Zak Lavin je ubacio 32 poena, dok je Demar Derozan dodao 21, a imao je i šest skokova.
