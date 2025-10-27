SVET KOŠARKE OVAKO NEŠTO NIKADA NIJE VIDEO! Dobro protrljajte oči - desetak sekundi čiste magije: Svi gledaju i ne veruju! Kako je ovo uopšte moguće?! (VIDEO)
Kakav igrač?! Strašan igrač! Ovo je najbolji opis koji bismo mogli da iskoristimo za Viktora Vembanjamu koji je od starta nove NBA sezone fenomenalan.
Briljira Vembanjama u dresu San Antonio Sparsa, a u pobedi nad Bruklinom (118:107) upisao je 31 poen, 14 skokova, četiri asistencije, tri ukradene i šest blokada. Zaista nestvarne brojke!
Ipak, prava magija je rola iz finiša druge četvrtine koja verovatno nije viđena u svetu košarke!
Vembanjama je ostvario jednu blokadu, odmah za njom i drugu, a onda je uzeo loptu, prešao na protivničku polovinu i ispalio trojku sa desetak metara koja je ušla "kao kap" za erupciju oduševljenja u dvorani!
Ljudi su gledali i nisu mogli da poveruju u ono što su videli, te su se sa razlogom zapitali - kako je ovo uopšte moguće?!
Pogledajte nestvarnu rolu Viktora Vembanjame sa meča protiv Bruklina:
