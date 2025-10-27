Slušaj vest

Kakav igrač?! Strašan igrač! Ovo je najbolji opis koji bismo mogli da iskoristimo za Viktora Vembanjamu koji je od starta nove NBA sezone fenomenalan.

Briljira Vembanjama u dresu San Antonio Sparsa, a u pobedi nad Bruklinom (118:107) upisao je 31 poen, 14 skokova, četiri asistencije, tri ukradene i šest blokada. Zaista nestvarne brojke!

Ipak, prava magija je rola iz finiša druge četvrtine koja verovatno nije viđena u svetu košarke!

Vembanjama je ostvario jednu blokadu, odmah za njom i drugu, a onda je uzeo loptu, prešao na protivničku polovinu i ispalio trojku sa desetak metara koja je ušla "kao kap" za erupciju oduševljenja u dvorani!

Ljudi su gledali i nisu mogli da poveruju u ono što su videli, te su se sa razlogom zapitali - kako je ovo uopšte moguće?!

