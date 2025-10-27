Slušaj vest

Košarkaš Splita Džejkob Stivens proglašen je danas za najkorisnijeg igrača (MVP) četvrtog kola regionalne ABA lige.

Stivens je u utakmici protiv Kluža, u kojoj je njegova ekipa pobedila 87:80, zabeležio 30 poena, pet skokova, ukradenu loptu, blokadu, 10 iznuđenih faulova i indeks korisnosti 40, najveći od svih igrača u prethodnom kolu.

Split - Partizan, ABA liga Foto: Split / Ivica Cavka

Nakon Stivensa, najveći indeks korisnosti u prethodnom kolu zabeležio je krilni centar Spartaka iz Subotice Danilo Nikolić sa indeksom 27, dok su po indeks korisnosti 25 upisali srpski centar Dušan Miletić iz Kluža i košarkaš Cedevita Olimpije Tomas Džozef Patrik Kenedi.

Nik Kalates i Serhio Ljulj
Željko Obradović
zvezda-buducnost-163609.JPG
KK Partizan, Borac, ABA liga

Blokada Mike Murinena na debiju za Partizan Izvor: Arena premium