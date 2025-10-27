Slušaj vest

Tim iz Čačka je došao bez nekoliko igrača u Beograd i očekivano, bio bez velikih šansi da napravi iznenađenje.

“Čestitke Partizanu, bili su bolji celu utakmicu. Prilično smo mekano otvorili i primili 28 poena u prvoj četvrtini. Igrali smo koš za koš sa Partizanom, ali to nije bio plan. Posle smo uspostavili kontrolu u odbrani i nismo primili toliko puno poena, ali je definitivno individualni kvalitet presudio”, započeo je Saša Ocokoljić.

Povrede...

“Imamo 11 igrača ukupno sa dva juniora. Uskoković je povređen, Čarapić se povredio dan pred utakmicu, a Boldvin na poluvremenu. Uspeli smo da izguramo meč sa sedam igrača što je realno problem protiv ovakvog intenziteta Partizana. U suštini sam zadovoljniji drugim poluvremenom, nego prvim jer mislim da smo igrali čvršće i da smo bili sasvim korektni.

Imali smo Radovića od 18 godina koji je odigrao zaista dobro na plejmejkerskoj poziciji u jednom većem delu utakmice. Dosta zapažene uloge su imali i Ćurčić i Nikolić, pa smo na ovoj utakmici dobili mlade igrače u nekim većim ulogama.

Prvo da vidimo šta je sa tri povređena igrača i da pokušamo da se oporavimo za meč sa FMP-om koji nam je jako bitan sledećeg ponedeljka”, zaključio je Saša Ocokoljić.