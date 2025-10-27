Slušaj vest

Crvena zvezda izgleda sve bolje kako sezona odmiče, a navijači nestrpljivo iščekuju da na parketu vide najnovije pojačanje Džereda Batlera zajedno sa Devonteom Grejemom, koji se oporavlja od povrede.

Najnoviji snimak pokazuje da oporavak ide na najbolji mogući način, pošto je Grejem snimljen kako najnormalnije hoda.

Najzvučnije pojačanje Zvezde ovog leta Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, TOM PENNINGTON / Getty images / Profimedia, Cole Burston / Getty images / Profimedia

Dok se čeka njegov povratak, Grejem koristi priliku da se upozna i sa Košarkaškom ligom Srbije.

Tako je sinoć posetio “Pionir” i pratio meč četvrtog kola KLS između BKK Radničkog sa Crvenog krsta i Tamiša, verovatno i zbog Škobalja i Stojkovića, koji igraju za Radnički na pozajmici iz Zvezde.

Podsetimo, Grejem se povredio u prijateljskom meču protiv Fenerbahčea sredinom septembra.

Letošnje NBA pojačanje Zvezde neće još skoro na parket, potvrdio je trener crveno-beih Saša Obradović:

- On će još jedno vreme da izostaje. Ne znam precizno, ali... Nije spreman za povratak - rekao je Saša Obradović na konferencije za medije posle pobede nad Ilirijom u ABA ligi.

Devonte Grejem povreda
Devonte Grejem tokom utakmice protiv Žalgirisa
profimedia0492767847.jpg
Navijači Crvene zvezde na utakmici protiv Olimpije

Devonte Grejem nasmejan u Beogradskoj areni Izvor: Kurir