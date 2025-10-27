Slušaj vest

Radnički sa Crvenog Krsta sigurnim koracima se vraća tamo gde pripada - u vrh srpske košarke. Nakon godina tavorenja po nižim ligama, beogradski klub je ponovo u eliti. A tamo, popularni Krstaši igraju odlično, trenutno su uz Zlatibor jedina ekipa sa maksimalnim učinkom 4-0.

O planovima kluba, razvoju mladih igrača i saradnji sa Crvenom zvezdom, portal "24sedam" razgovarao je sa sportskim direktorom Radničkog - Nenadom Šulovićem. Intervju prenosimo u celosti u nastavku teksta...

Kako je došlo vašeg dolaska u Radnički i odluke da preuzmete ovu ulogu?

- Postojala je priča već neko vreme. Ja sam u dobrim prijateljskim odnosima sa ljudima i u Zvezdi i u Radničkom. Kada se desilo spajanje FMP i Dinamika, gde sam radio prošle godine, pojavila se opcija da pređem ovde i ja sam to oberučke prihvatio. Obožavam Zvezdu ceo život, a ljudi iz Radničkog su mi veoma bliski i dragi. Smatram da je cela ova priča zdrava i kvalitetna.

Radnički ima dugu tradiciju, iznedrio je mnoge legende srpske košarke, ali neko vreme nije bio u zavidnom položaju. Da li ovo sada može predstavljati neki novi početak?

- Tako je, Radnički je klub sa ozbiljnom tradicijom i toga sam potpuno svestan. Međutim, u jednom trenutku bio je bukvalno pred gašenjem, i mislim da bi bila ogromna šteta da se to dogodilo. Ovo sada je spas za klub -saradnja sa Zvezdom donosi stabilnost i zdravu osnovu, uz fokus na mlade igrače i njihovo pravilno vođenje. Upravo to i treba srpskoj košarci.

Dakle, filozofija kluba je jasna - razvoj mladih igrača?

- To nam je prvi i osnovni cilj. Davaćemo mladima što više prostora tokom sezone. Očekujemo i da iz Zvezde dolaze talentovani igrači kojima treba minutaža, da ne moraju odmah na druge pozajmice, već da ovde imaju klub za razvoj i napredak.

Sezonu ste počeli sjajno - četiri pobede u KLS iz isto toliko mečeva. Mladi su se odlično pokazali, posebno Marko Tofoski. Šta možete reći o njemu i ostalim talentima?

- Krenuli smo dobro - istina, bilo je tu i mečeva koje smo mogli da izgubimo, ali 4-0 je odličan start. Tofovski igra izvanredno, od prošle sezone pokazaju kvalitet, a sada nastavlja u istom ritmu. Nadam se da će sledeće godine biti konkurentan za Zvezdu. Tu je i Filip Škobalj, Zvezdin igrač koji je stigao iz SAD. On se sada adaptira na evropsku košarku i njega spremamo za Zvezdin sistem. Takođe, tu je i centar Lazar Stojković, koji je bio naš, pa potpisao za Zvezdu. Jedan je od najtalentovanijih igrača na svojoj poziciji u Srbiji. Ekipa je delimično i formirana da bi on mogao da pokaže maksimum svog talenta. Ne smem zaboraviti ni Janka Dukića od kojeg očekujemo puno.

Da li saradnja sa Zvezdom podrazumeva samo razmenu igrača ili i zajednički razvoj mladih iz Beograda i Srbije?

- Saradnja nije ograničena samo na pozajmice. Imamo i sopstvene mlade igrače, a u saradnji sa mlađim kategorijama Zvezde pravimo najbolju moguću kombinaciju za razvoj svih njih. Ideja je da Radnički postane poznat kao pravi razvojni centar.

Da li postoji i rezultatski cilj, ili je razvoj igrača prioritet?

- Radnički je poslednjih pet godina išao stepenik po stepenik - iz nižih liga ka višem rangu, pokazujući ozbiljnost. Prvi cilj nam je, naravno, razvoj mladih igrača, ali želimo i da pobeđujemo, moraju ovi momci i to da nauče. Bitno je da oni nauče da pobeđuju, jer to je sastavni deo formiranja igrača. Dakle, želimo balans - i razvoj i rezultate.

Foto: KLS

A dugoročni plan? Možemo li očekivati da jednog dana Radnički zaigra i u ABA 2 ligi, pa možda i u ABA ligi?

- Sve zavisi od razvoja situacije i potreba. Ako bih morao da biram - da budemo drugi u KLS-u ili da izbacimo pet mladih igrača koji će igrati ozbiljnu košarku - izabrao bih ovo drugo. Ali, ako sve krene kako treba, zašto da jednog dana ne gledamo i ka ABA 2 ligi, pa nakon toga i na elitnu ABA ligu.

I za kraj - vi ste i sami imali bogatu igračku karijeru. Koliko vam to iskustvo pomaže sada, u ulozi sportskog direktora?

- Igrao sam dugo, na srednjem nivou, ali sam se najduže bavio razvojem mladih igrača. Radio sam to i dok sam bio u Dinamiku, pa kasnije i kao sportski direktor. Sada u Radničkom nastavljam tim putem. Naravno, lakše je bilo na terenu preneti iskustvo, a sada je to drugačija priča - više prostora dajemo trenerima, dok se mi bavimo organizacijom i podrškom - zaključio je Šulović.

Kurir sport / 24sedam

