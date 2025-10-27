Slušaj vest

Iskusni grčki plejmejker Nik Kalates nalazi se na radaru Partizana, koji užurbano traži rešenje na mestu jedinice nakon povrede Karlika Džonsa.

Posle Kamerona Pejna, koji na kraju ipak neće doći u Parrtizan, crno-beli su bacili udicu Monaku - u nameri da angažuje Kalatesa.

Prema navodima izvora, Monako je spreman da pusti Kalatesa jer nije bio u planovima novog trenera Vasillisa Spanulisa za sezonu 2025/26.

Iako je Kalates imao ugovor sa klubom iz Kneževine do leta 2026. godine, ove sezone nije odigrao nijedan meč u Evroligi, dok je u francuskom šampionatu zabeležio tri nastupa, uz prosek od 0,7 poena, 2,3 skoka i 3,7 asistencija za 12 minuta na parketu, preneo je ranije "Basket news".

Navijačima Partizana se, ideja sa dovođenjem Kalatesa, nimalo ne dopada!

Pojedini kažu da je Kalates "mator", dok drugi tvrde da plej bez šuta nije za Partizan. Svoje nezadovoljstvo iskazali su na Tviteru - bilo je tu raznih komentara...

Ko je Nik Kalates?

Rođen je 7. februara 1989. godine u Kaselberiju, savezna država Florida, Sjedinjene Američke Države. Iako je rođen u SAD, Kalates poseduje i grčko državljanstvo, a najveći deo karijere proveo je nastupajući za grčke i evropske klubove.

Košarku je počeo da trenira u ranoj mladosti, a prve ozbiljnije korake napravio je tokom školovanja u SAD, gde je pokazao izuzetan talenat za igru na poziciji plejmejkera. Profesionalnu karijeru započeo je 2009. godine u redovima Panatinaikosa iz Atine, sa kojim je ostvario značajne uspehe, uključujući osvajanje titula u grčkom prvenstvu i Evroligi.

Tokom svoje karijere nastupao je i za nekoliko evropskih i američkih klubova, među kojima se izdvajaju Lokomotiva Kubanj iz Rusije, Barselona iz Španije i Fenerbahče iz Turske. Poznat je po tome što je jedan od najuspešnijih evropskih plejmejkera svoje generacije, sa izuzetnim osećajem za asistenciju i vođenje igre.

Kalates je dugi niz godina bio standardni član grčke reprezentacije, sa kojom je učestvovao na brojnim evropskim i svetskim prvenstvima, kao i na Olimpijskim igrama.

