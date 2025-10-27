Slušaj vest

Košarkaši Real Madrida oborili su rekord i zabeležili 34 pobede u nizu.

Real je pobedio Manresu rezultatom 87:75 u nedelju uveče u 4. kolu ACB lige.

Najefikasniji je bio Edi Tavares sa 16 poena i 14 skokova, dok su po 12 ubacili Trej Lajls i Fakundo Kampaco.

Real Madridu je ovo bila 34. uzastopna pobeda na domaćem terenu, čime je srušen rekord Barselone od 33 pobeda u Blaugrani.

Tim Serđa Skariola nije imao problema protiv Manrese i upisao je 34. uzastopni trijumf kod kuće u okviru španskog prvenstva, a poslednji poraz u svom domu Real je doživeo još u martu 2024. godine.

Oni su odlično počeli sezonu u domaćem šampionatu, ali igraju dobro samo kod kuće i u ACB ih je Baskonija već pobedila u Vitoriji.

U Evroligi nemaju nijedan trijumf van Madrida, a izgubili su od Virtusa, Crvene zvezde i Makabija. Dva od tri poraza u Evroligi u gostima su im u Beogradu.

