Slušaj vest

Košarkaš Minesote Entoni Edvards biće odsutan dve sedmice zbog povrede tetive desne noge.

Edvards se povredio posle samo tri minuta meča protiv Indijane i nije se više vraćao na teren.

Entoni Edvards Foto: RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA /Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Pre meča sa Pejsersima, Edvards je prosečno beležio 36 poena, 5,5 skokova i tri asistencije.

Timbervulvsi trenutno zauzimaju sedmo mesto na Zapadu sa skorom 2-1.

Bek „vukova“ član je ovog tima od 2020. kada je izabran kao prvi pik na NBA draftu.

Učestvovao je na tri Ol-stara, a 2021. je proglašen za rukija godine.

Ne propustiteFudbalUŽAS! Ubio se otac fudbalera Mančester junajteda!
FudbalUZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Ovako su otmičari pokušali na ulici da kidnapuju poznatog fudbalera! (VIDEO)
Andrej Mostovoj, otmica
EvroligaKOD KUĆE JE IPAK NAJLEPŠE! BOMBA - Jam Madar pred potpisom! Plata boli glava!
Jam Madar
FudbalPAO POTPIS NA MARAKANI! Hit Evropskog prvenstva 2024. stavio paraf na ugovor sa srpskim šampionom!
IMG-20250812-WA0076.jpg

BONUS VIDEO:

Izlazak košarkaša Partizana Izvor: Kurir