Treći meč u sezoni - treći tripl-dabl čudesnog Nikole Jokića!

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su u gostima ekipu Menesote Timbervulvs, uz još jednu spektakularnu partiju Srbina.

U tandemu sa fantastičnim Džamalom Marejem Nikola je predvodio Denver do ubedljivog trijumfa u Mineapolisu - 127:114.

Čudesni srpski centar odigrao je još jedan meč za košarkaške udžbenike. Za 36 minuta igre zabeležio je 25 poena uz fantastičnih 9/10 iz igre (7/7 slobodna bacanja), 19 skokova i 10 asistencija!

Imao je Jokić i sjajnu podršku saigrača na ovom meču. Blistao je Džamal Marej, koji je sa 43 poena bio najefikasniji akter utakmice. Tim Hardvej Junior dodao je 20 poena, dok je Pejt Votson utakmicu završio sa 12 poena.

Najefikasniji kod domaćih bio je Džejden Mekdenijels sa 25 poena, dok je Džulijus Rendel dodao 24.

Iako su u duel ušli znatno oslabljeni, bez prve zvezde tima Entonija Edvardsa, Timbervulvsi su pružili sjajan otpor u prvom delu meča. Predvođeni raspoloženim Mekdenijelsom i Rendlom na poluvreme su otišli sa prednošću 65:57.

Međutim, u trećoj deonici Nagetsi su dodali gas. Razgoropadio se Džamal Marej, ubacio je čak 23 poena od 45, koliko je Denver postigao ovom periodu meča, i usledio je veliki preokret. U četvrtoj četvrtini gosti su rutinski odradili posao i na kraju zasluženo stigli do ubedljivog trijumfa.

Treba istaći i da su Nagetsi na ovom meču imali sjajni 52 šuta iz igre i čak 50 odsto za tri poena, čime su potvrdili da su jedna od najefikasnijih ekipa u ligi.

Nakon tri odigrane utakmice imaju skor 2-1, dok je veliki rival Mineseto trenutno na 2-2.

