ŠTA RADI OVAJ ČOVEK - PA TO JE NESTVARNO! Nikola Jokić ponovo ispisao istoriju NBA: Samo dvojica su uradila ovo pre njega!
Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić briljirao je na meču protiv Minesote.
Denver je u gostima savladao Timbervulvse rezultatom 127:114, a maestralni Srbin utakmicu je završio sa fantastičnim učinkom - 25 poena, 19 skokova i 10 asistencija.
Bio je to njegov treći tripl-dabl u tri odigrane utakmice na startu nove sezone.
Nikola je tako postao tek treći igrač u istoriji NBA koji je sezonu otvorio sa tri uzastopna tripl-dabla. Pre njega to su uspeli da urade samo legendarni Oskar Robertson davne 1961 i bivši saigrač Rasel Vestbruk pre pet godina (2020).
