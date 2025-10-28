Slušaj vest

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić briljirao je na meču protiv Minesote.

Denver je u gostima savladao Timbervulvse rezultatom 127:114, a maestralni Srbin utakmicu je završio sa fantastičnim učinkom - 25 poena, 19 skokova i 10 asistencija.

Bio je to njegov treći tripl-dabl u tri odigrane utakmice na startu nove sezone.

Nikola je tako postao tek treći igrač u istoriji NBA koji je sezonu otvorio sa tri uzastopna tripl-dabla. Pre njega to su uspeli da urade samo legendarni Oskar Robertson davne 1961 i bivši saigrač Rasel Vestbruk pre pet godina (2020).

