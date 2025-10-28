Slušaj vest

Denver je prethodne noći savladao na gostovanju Minesotu, a srpski as Nikola Jokić bio je nezaustavljiv na ovom meču.

Popularni Džoker utakmicu je završio sa impresivnim tripl-dabl učinkom - 25 poena, 19 skokova i 10 asistencija.

Detalji sa meča Minesota - Denver Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Da je Jokića nemoguće čuvati, po ko zna koji put uverio se čovek koji važi za jednog od najboljih defanzivaca u ligi, francuski centar Rudi Gober.

Radio je naporno ovog leta, doveo je telo do savršenstva i mnogi su verovali da će konačno uspeti da stane na put Srbinu, ali opet su se prevarili.

Nikola je ponovo uništio trostrukog osvajača titule za najboljeg defanzivca NBA lige.

Pokušavao je nesrećni Gober na sve moguće načine da zaustavi Srbina, ali ništa mu nije polazilo za rukom. Bilo je jasno da je trostruki MVP prevelik zalogaj za njega. Gotovo svaki duel na ovom meču pripao je Srbinu - vozao ga je kao na ringišpilu, pogađao iz svih mogućih pozicija, ma napravio ga smešnim.

Na kraju, Jokić je isporučio 25 poena uz 19 skokova i 10 asistencija, dok je Gober utakmicu završio sa skromnih osam poena i pet skokova.

