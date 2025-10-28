Slušaj vest

Najbolji košarkaš na planeti, srpski centar Nikola Jokić, blistao je u trijumfu Denvera nad Minesotom (127:114).

Treći tripl-dabl u tri odigrane utakmice na statu nove NBA sezone zabeležio je Nikola prethodne noći u Meneapolisu.

Utakmicu je završio sa 25 poena, 19 skokova i 10 asistencija.

Na sve moguće načine pokušavali su protivnički košarkaši da zaustave Srbina, ali bezuspešno. Čitav meč poigravao se Jokić sa odbranom Timbervulvsa.

Radio je bukvalno šta je hteo na terenu. Ubacivao iz svih mogućih pozicija, dominirao u reketu, i fantastično razigravao saigrače.

Posebnu pažnu privukla je jedna spektakularna asistencija iza leđa, koju je izveo sredinom druge deonice.

Sjajnim potezom izbacio je čitavu odbranu Vukova i saigraču "na tacni" servirao lagane poene!

Uživajte:

