Blistao je Nikola Jokić u novom trijumfu Denver Nagetsa.

Tim iz Kolorada je prethodne noći na teškom gostovanju u Mineapolisu savladao velikog rivala Minesotu Timbervulvs 127:114, a fantastični Nikola Jokić bio je nezaustavljiv na ovom meču.

Srpski košarkaš meč je završio sa 25 poena, 19 skokova i 10 asistencija i tako stigao do trećeg uzastopnog tripl-dabla na startu nove NBA sezone.

U moru atraktivnih poteza koje je čudesni Jokić izveo na ovom meču, jedan je privuka posebnu pažnju.

U poslednjoj deonici Nikola je postigao jedan zaista neverovatan koš. Krenuo je na prodor i u padu preko Rudija Gobera i Džejdena Mekdenijelsa iz nemoguće pozicije poentirao.

Komentatori su ostali u neverici.

"Jokić u gužvi, od tablu... Kako je uspeo da ubaci?" upitao se američki komentator u prenosu uživo.

"Nemam... Vau, nemam pojma" dodao je njegov kolega.

Kurir sport