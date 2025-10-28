"KAKO JE USPEO TO DA UBACI? VAU, NEMAM POJMA!" Američki komentatori ostali u neverici posle ludog poteza Nikole Jokića!
Blistao je Nikola Jokić u novom trijumfu Denver Nagetsa.
Tim iz Kolorada je prethodne noći na teškom gostovanju u Mineapolisu savladao velikog rivala Minesotu Timbervulvs 127:114, a fantastični Nikola Jokić bio je nezaustavljiv na ovom meču.
Srpski košarkaš meč je završio sa 25 poena, 19 skokova i 10 asistencija i tako stigao do trećeg uzastopnog tripl-dabla na startu nove NBA sezone.
U moru atraktivnih poteza koje je čudesni Jokić izveo na ovom meču, jedan je privuka posebnu pažnju.
U poslednjoj deonici Nikola je postigao jedan zaista neverovatan koš. Krenuo je na prodor i u padu preko Rudija Gobera i Džejdena Mekdenijelsa iz nemoguće pozicije poentirao.
Komentatori su ostali u neverici.
"Jokić u gužvi, od tablu... Kako je uspeo da ubaci?" upitao se američki komentator u prenosu uživo.
"Nemam... Vau, nemam pojma" dodao je njegov kolega.
