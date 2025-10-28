Slušaj vest

Košarkaši Oklahome savladali su prethodne noći Dalas Maverikse rezultatom 101:94 i tako stigli do četvrtog trijumfa u sezoni.

Tanderi kontrolisali dešavanja na terenu tokom čitavog meča i apsolutno zasluženo sačuvali maksimalan učinak na startu nove NBA sezone.

Oklahomu su do pobede predvodili Šej Gildžes-Aleksander sa 23 poena i osam asistencija, Čet Holmgren sa 18 poena i 11 skokova i Adžaj Mičel sa 17 poena i sedam skokova.

Kod Dalasa bolji od ostalih bio je Entoni Dejvis sa 26 poena i 11 skokova.

Dalas je upisao jednu pobedu i tri poraza na startu sezone.

Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog meča:

