Aktuelni MVP vodio Tandere do četvrtog uzastopnog trijumfa na startu nove NBA sezone.
ŠAMPION GAZI I U NOVOJ SEZONI! Četvrti vezani trijumf i još jedna sjajna partija Šeja!
Košarkaši Oklahome savladali su prethodne noći Dalas Maverikse rezultatom 101:94 i tako stigli do četvrtog trijumfa u sezoni.
Tanderi kontrolisali dešavanja na terenu tokom čitavog meča i apsolutno zasluženo sačuvali maksimalan učinak na startu nove NBA sezone.
Oklahomu su do pobede predvodili Šej Gildžes-Aleksander sa 23 poena i osam asistencija, Čet Holmgren sa 18 poena i 11 skokova i Adžaj Mičel sa 17 poena i sedam skokova.
Kod Dalasa bolji od ostalih bio je Entoni Dejvis sa 26 poena i 11 skokova.
Dalas je upisao jednu pobedu i tri poraza na startu sezone.
