San Antonio je predvodio francuski internacionalac Viktor Vembanjama sa 24 poena i 15 skokova.
FRANCUSKI FENOMEN POSTAVIO REKORD FRANŠIZE! Perfektan start Sparsa: Čudesni Vembanjama srušio i Rajakovićev Toronto!
Prvi put od 2017. godine San Antonio Sparsi otvorili su sezonu sa skorom 4-0.
Predvođeni fantastičnim francuskim košarkašem Viktorom Vembanjamom Sparsi su prethodne noći savladali Toronto Reptorse našeg Darka Rajakovića 121:103 i sačuvali maksimalan učinak.
Vembanjama, koji je u prva tri meča postigao ukupno 100 poena i tako postavio rekord franšize, bio je nezaustavljiv i na ovom meču.
Za 30 minuta igre zabeležio je 24 poena, 15 skokova, četiri asistencije i jednu blokadu, a pratili su ga Stefon Kasl sa 22 i Harison Barns sa 18 poena.
Kod Toronta najefikasniji je bio Er Džej Beret sa 25 poena.
San Antonio je upisao četiri pobede u prva četiri meča na startu sezone, a Toronto je na učinku od jedne pobede i tri poraza.
Kurir sport
