Prvi put od 2017. godine San Antonio Sparsi otvorili su sezonu sa skorom 4-0.

Predvođeni fantastičnim francuskim košarkašem Viktorom Vembanjamom Sparsi su prethodne noći savladali Toronto Reptorse našeg Darka Rajakovića 121:103 i sačuvali maksimalan učinak.

Vembanjama, koji je u prva tri meča postigao ukupno 100 poena i tako postavio rekord franšize, bio je nezaustavljiv i na ovom meču.

Za 30 minuta igre zabeležio je 24 poena, 15 skokova, četiri asistencije i jednu blokadu, a pratili su ga Stefon Kasl sa 22 i Harison Barns sa 18 poena.

Kod Toronta najefikasniji je bio Er Džej Beret sa 25 poena.

San Antonio je upisao četiri pobede u prva četiri meča na startu sezone, a Toronto je na učinku od jedne pobede i tri poraza.

