Košarkaši Čikaga pobedili su na svom terenu Atlantu rezultatom 128:123, uz spektakularnu partiju crnogorskog košarkaša Nikole Vučevića.

Jedna asistencija delila je iskusnog centra od tripl-dabl učinka na ovom meču. Utakmicu je završio sa 17 poena, 17 skokova i devet asistencija!

Najefikasniji u timu Čikaga bio je Ajo Dosunmu sa 21 poenom, a sjajnu partiju pružio je i Džoš Gidi, koji je imao 18 poena, 13 skokova i pet asistencija.

Kod gostiju, najbolji je bio Kristaps Porzingis sa 27 poena. Džejlen Džonson je dodao 25 poena, dok je Trej Jang imao učinak od 21 poen i 17 asistencija.

Srpski košarkaš Nikola Đurišić nije bio u protokolu za tim Atlante na ovoj utakmici.

