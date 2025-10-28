Vučević je meč završio sa 17 poena, 17 skokova i devet asistencija!
FANTASTIČNA PARTIJA ISKUSNOG CRNOGORCA! Vučević bilistao u trijumfu nad Atlantom, malo je falilo da zabeleži tripl-dabl! Mladi Srbin opet van protokola!
Košarkaši Čikaga pobedili su na svom terenu Atlantu rezultatom 128:123, uz spektakularnu partiju crnogorskog košarkaša Nikole Vučevića.
Jedna asistencija delila je iskusnog centra od tripl-dabl učinka na ovom meču. Utakmicu je završio sa 17 poena, 17 skokova i devet asistencija!
Najefikasniji u timu Čikaga bio je Ajo Dosunmu sa 21 poenom, a sjajnu partiju pružio je i Džoš Gidi, koji je imao 18 poena, 13 skokova i pet asistencija.
Kod gostiju, najbolji je bio Kristaps Porzingis sa 27 poena. Džejlen Džonson je dodao 25 poena, dok je Trej Jang imao učinak od 21 poen i 17 asistencija.
Srpski košarkaš Nikola Đurišić nije bio u protokolu za tim Atlante na ovoj utakmici.
