Ubedljiv poraz doživeli su Lejkersi pred svojim navijačima do ekipe Portlanda prethodne noći - 108:122.

Uprkos još jednoj sjajnoj partija Ostina Rivsa, koji je nakon 51 poena Sakramentu ubacio 41 na ovom meču, Lejkersi nisu imali šanse.

Držao se domaćin u prvom poluvremenu, ali u nastavku je ostao bez goriva i doživeo ubedljiv poraz.

Trener Džej Džej Redik nije mogao da računa na svoje najveće zvezde Lebrona Džejmsa i Luku Dončića, a meč su propustili i Gejb Vinsent i Markus Smart, pa je praktično na raspolaganju imao samo desetoricu igrača.

Ostin Rivs je bio ubedljivo najfikasniji u ekipi Lejkersa sa 41 poenom, Deandre Ejton je ubacio 16 uz osam skokova, a po 16 su postigli i Rui Hačimura i Dalton Neht.

U pobedničkoj ekipi istakao se Deni Avdija sa 25 poena, dok je Dru Golidej dodao 24.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kurir sport