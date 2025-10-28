Slušaj vest

U tandemu sa fantastičnim Džamalom Marejem Nikola je predvodio Denver do ubedljivog trijumfa u Mineapolisu - 127:114.

Nikola Jokić je meč završio sa 25 poena, 19 skokova i 10 asistencija i bio je ovo njegov treći uzastopni tripl-dabl. Po završetku meča, Jokić je stao pred kamere i u razgovoru za RTS osvrnuo na trijumf.

- Bila je ovo sjajna utakmica za nas. Njima je falio Entoni Edvards doduše, ali jako dobar meč sa naše strane. Nismo ovde pobedili dugo. Bolja je atmosfera u ekipi, pokušavamo da radimo neke nove stvari. Nadam se da ćemo nastaviti niz pobeda. Čak i kada smo izgubili od Golden Stejta, mislim da smo igrali dobro - rekao je Jokić za RTS, a onda se dotakao kraha Srbije na Eurobasketu i uporedio je Denver Nagetse sa "orlovima":

- Novi igrači pokušavaju da se uigraju, a mi da se naviknemo na njih. Imamo dosta oružja u napadu i biće samo bolje. Bili smo pretendenti i na Evropskom prvenstvu, ili Svetskom, šta je već bilo, ali smo rano ispali. Bilo pa prošlo uglavnom. Uvek imam želju za pobedom, tako da svakoj utakmici isto pristupam. Prošle godine nismo imali tim za titulu, videćemo šta će biti ove sezone.

