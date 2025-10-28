Slušaj vest

Mladi as Filadelfije Seventisiksers, Vi Džej Edžkomb, spektakularnim partijama zasenio je ovogodišnjeg prvog pika na NBA draftu, Kupera Flega.

Velika pažnja bila je usmerena na novu zvezdu Dalasa, ljubitelji košarke sa nestrpljenjem su čekali start nove sezone kako bi najtalentovanijeg Amerikanca videli na delu. I zaista, odmah nas je uverio da poseduje izuzetan potencijal, međutim, zbog jednog drugog rukija potpuno je pao u drugi plan.

Reč je o mladom asu Filadelfije, 20-godišnjem momku sa Bahama - Vi Džeju Edžkombu.

1/5 Vidi galeriju Nova zvezda Filadelfije Seventisiksers Foto: Adam Glanzman / Getty images / Profimedia, Mitchell Leff / Getty images / Profimedia

Nestvarnim partijama na startu nove NBA sezone mladi Edžkomb potpuno je zasenio novu zvezdu američke košarke.

U prve tri utakmice prosečno je beležio neverovatnih 25 poena, šest asistencija i 5.7 skokova. Tako je postao prvi bek u istoriji koji je u prva tri meča u karijeri imao 25/5/5.

Reprezentativac Bahama ukupno je postigao 75 poena, što nijedan ruki u ovom veku nije uspeo u svoje prve tri utakmice u NBA karijeri.

Prva tri meča Edžkomba:

Pobeda protiv Bostona - 34 poena, sedam skokova i tri asistencije.

Pobeda protiv Šarlota - 15 poena, šest skokova i osam asistencija.

Pobeda protiv Orlanda - 26 poena, četiri skoka i sedam asistencija.

Nestvaran debi

Na otvaranju sezone protiv Bostona Edžkomb je meč završio sa 34 postignuta poena. Bio je to treći najbolji debi u istoriji NBA, jer su samo Vilt Čemberlen i Frenk Selvi imali više poena od njega na debiju. Vilt je 1959. ubacio 43, a Selvi 1954. godine 35 poena.

Još od Alena Ajversona i njegovog debija 1996. godine nije se desilo da jedan ruki na svom prvom meču postigne 30+ poena.

Kurir sport