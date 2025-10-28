Slušaj vest

Mladi srpski košarkaš Nikola Đurišić pred početak sezone potpisao je trogodišnji ugovor sa Atlantom Hoks, ali još uvek nije dobio priliku da debituje u najjačoj ligi sveta.

Nakon nekoliko zapaženih nastupa u predsezoni, očekivao se njegov debi na startu nove NBA sezone, međutim, nije ga bilo u protokolu u prvim utakmicama Hoksa.

Klub je odlučio da ga zajedno sa bivšim asom Reala Elijem Ndijajem pošalje u svoj razvojni tim Koledž Park Skajhoks, koji nastupa u G ligi.

Srpski košarkaš je već igrao u Razvojnoj ligi, gde će ponovo pokušati da se izbori za šansu među najboljima.

