Atlanta je donela odluku da Nikolu Đurišića pošalje na kaljenje u G ligu.
SRBIN NIJE USPEO DA SE IZBORI ZA MESTO MEĐU NAJBOLJIMA! Đurišić se vraća u Razvojnu ligu, pridružiće mu se i bivši as Reala!
Mladi srpski košarkaš Nikola Đurišić pred početak sezone potpisao je trogodišnji ugovor sa Atlantom Hoks, ali još uvek nije dobio priliku da debituje u najjačoj ligi sveta.
Nakon nekoliko zapaženih nastupa u predsezoni, očekivao se njegov debi na startu nove NBA sezone, međutim, nije ga bilo u protokolu u prvim utakmicama Hoksa.
Klub je odlučio da ga zajedno sa bivšim asom Reala Elijem Ndijajem pošalje u svoj razvojni tim Koledž Park Skajhoks, koji nastupa u G ligi.
Srpski košarkaš je već igrao u Razvojnoj ligi, gde će ponovo pokušati da se izbori za šansu među najboljima.
