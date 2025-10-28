Slušaj vest

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić blista na startu nove NBA sezone.

Denver je prethodne noći u gostima savladao Minesotu Timbervulvs rezultatom 127:114, a maestralni Srbin utakmicu je završio sa fantastičnim učinkom - 25 poena, 19 skokova i 10 asistencija.

1/5 Vidi galeriju Detalji sa meča Minesota - Denver Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Bio je to njegov treći tripl-dabl u tri odigrane utakmice u novoj sezoni.

Nikola je tako postao tek treći igrač u istoriji NBA koji je sezonu otvorio sa tri uzastopna tripl-dabla. Pre njega to su uspeli da urade samo legendarni Oskar Robertson davne 1961. i bivši saigrač Rasel Vestbruk pre pet godina (2020).

Posebno zanimljiv je podatak da Nikola već ima tri tripl-dabla od početka sezone, a svi ostali igrači u NBA ligi zajedno samo jedan! Samo je Lonzo Bol uspeo da ostvari dvocifren učinak u tri kolone u novoj NBA sezone, neračunajući Nikolu.

Jokić na dobrom putu da postane apsolutni rekorder lige po broju trip-dablova. Trenutno ih ima 167 i ispred njega su samo legendarni Oskar Robertson sa 181 i bivši saigrač Rasel Vestbruk, koji je prvi na listi sa 203 tripl-dabla.

Kurir sport