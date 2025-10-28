Slušaj vest

Svetislav Pešić nedavno je napustio klupu košarkaške reprezentacije Srbije, a u vikendu za nama promovisao je u nedelju dopunjeno izdanje svoje knjige "Moja igra - moj put", sada sa nazivom "Život trenera nije bajka".

U knjizi je otkrio i neke tajne iz reprezentacije Srbije, kao i kakvu poruku mu je poslao Nikola Jokić kada je zbog umora otkazao dolazak u nacionalni tim pred Mundobasket u Manili.

Jokić je osvojio titulu sa Denver Nagetsima, svi su želeli da i sa Srbijom pokori planetu, ali on nije bio u stanju da se odazove, te je Kariju rekao nešto što ovaj nije želeo da čuje.

- Kouč, znam da moraš danas na pres konferenciji da objaviš imena kandidata za Svetsko prvenstvo... Meni je bila ogromna čast i zadovoljstvo da sam se vratio u reprezentaciju, i to što sam doživeo na Evropskom prvenstvu, sa novom ekipom, a posebno sa igračima koji pripadaju mojoj generaciji, istovremeno je narušavalo moj mir i povećavalo moju odgovornost da donesem konačnu odluku. Međutim, moram da budem iskren i prema tebi i prema saigračima: ja nisam spreman ne samo fizički nego i mentalno! Ja sam umoran - napisao je Jokić Pešiću.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić i Svetislav Pešić Foto: Starsport

Pojasnio je Kari Pešić i šta se sve dešavalo u reprezentaciji Srbije 2023. godine.

- Prioriteti u karijerama igrača se menjaju. Vrlo je važno i kakav će tretman i razumevanje imati, pre svega, u svojim klubovima. Sa moje strane, igrači treba da dobiju osećaj poštovanja, jer se ne postavlja pitanje njihove pripadnosti, odgovornosti i želje da igraju za reprezentaciju.

Ono što objektivno nije bilo do nas, i do mene, jeste odsustvo velikog broja kandidata za Svetski šampionat, koji iz raznih razloga nisu bili u stanju da prihvate poziv ili ostanu do kraja priprema. Umor, povrede, privatni razlozi (Jokić, Micić, Pokuševski, Lučić, Kalinić, Jaramaz, Trifunović, Smailagić) a u toku priprema i Nedović iz privatnih razloga nije mogao da nastavi. Međutim, povratak Bogdanovića i Stefana Jovića, koji nisu bili na Eurobasketu 2022, doneli su i kvalitet i iskustvo koje je većini igrača bilo neophodno.

Jokić je sa Denverom postao "klupski prvak sveta" osvojivši NBA titulu. Odigrao je više od sto utakmica i bilo je veliko pitanje da li će moći da se stavi na raspolaganje reprezentaciji. Dogovor između njega i mene bio je da sačekamo da se do samog početka priprema donese odluka - otkrio je Pešić.

1/22 Vidi galeriju Svetislav Pešić na klupi košarkaške reprezentacije Srbije Eurobasket 2025 Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Nažalost, ta odluka nije bila pozitivna i Jokić nije otišao na Svetsko prvenstvo, a Srbija je osvojila srebrnu medalju i to pošto je u finalu poražena od Nemačke.

Pešić se još jednom osvrnuo na dešavanja oko Mundobasketa.

- Mi u Srbiji, pošto mnogo volimo košarku, često idemo iz krajnosti u krajnost. Tako se govorilo, čak i na zvaničnim mestima, kako bez Jokića nemamo apsolutno nikakve šanse na Svetskom prvenstvu, a potom i kako bismo sa Jokićem bez problema osvojili sve zlatne medalje na svim takmičenjima - zaključio je on.

BONUS VIDEO: