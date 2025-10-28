Slušaj vest

Novi centar PartizanaBruno Fernando, stigao je u Humsku direktno i Real Madrida, a sa crno-belima je potpisao ugovor na dve godine.

Pre dolaska u Evropu, Fernando je godinama igrao u NBA ligi.

Bruno Fernando Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, Dennis Agyeman / Zuma Press / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Izabran je 2019. godine kao 34. pik na NBA draftu od strane Filadelfije, a kada je čuo svoje ime, Fernando je zaplakao...

Pogledajte taj momenat:

Ne propustiteKošarkaGROBARI U TRANSU - PARTIZAN DOBIO BRUTALNO POJAČANJE PRED HAPOEL! Konačno vesti kakve su Željko Obradović i navijači čekali!
PARTIZAN-CEDEVITA_13.JPG
KošarkaNOVO POJAČANJE ISKRENO O DOLASKU U PARTIZAN! Otvorio je dušu, novi "miljenik "grobara je tu!
partizan-paris-493281.JPG
EvroligaPARTIZANOVO POJAČANJE USRED NOĆI STIGLO U BEOGRAD! Svi su ga čekali mesecima, sada je konačno tu!
Bruno Fernando.jpg
KošarkaOGLASIO SE NOVI KOŠARKAŠ PARTIZANA! Ostavio poruku na ćirilici i raspametio Grobare! Njegove prve reči nakon potpisa su oduševile navijače!
Bruno Fernando

BONUS VIDEO:

Tuča na Jugu na meču Partizan - Pariz 1 Izvor: Kurir