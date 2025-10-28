Slušaj vest

Nik Kalates će po svemu sudeći obući dres Partizana!

Nakon nekoliko dana nagđanja, transfer Kalatesa je na pomolu.

1/4 Vidi galeriju Nik Kalates Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

To dokazuje i njegova registracija u KSS-u, gde jasno piše da je Kalates registrovan kao član Partizana.

Čeka se još samo ozvaničenje od strane crno-belih.

Foto: Printscreen

Ko je Nik Kalates, novi plej Partizana?

Rođen je 7. februara 1989. godine u Kaselberiju, savezna država Florida, Sjedinjene Američke Države. Iako je rođen u SAD, Kalates poseduje i grčko državljanstvo, a najveći deo karijere proveo je nastupajući za grčke i evropske klubove.

Košarku je počeo da trenira u ranoj mladosti, a prve ozbiljnije korake napravio je tokom školovanja u SAD, gde je pokazao izuzetan talenat za igru na poziciji plejmejkera. Profesionalnu karijeru započeo je 2009. godine u redovima Panatinaikosa iz Atine, sa kojim je ostvario značajne uspehe, uključujući osvajanje titula u grčkom prvenstvu i Evroligi.

Tokom svoje karijere nastupao je i za nekoliko evropskih i američkih klubova, među kojima se izdvajaju Lokomotiva Kubanj iz Rusije, Barselona iz Španije i Fenerbahče iz Turske. Poznat je po tome što je jedan od najuspešnijih evropskih plejmejkera svoje generacije, sa izuzetnim osećajem za asistenciju i vođenje igre.