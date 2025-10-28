OTKRIVENO - BOMBA U SPOLJNOJ LINIJI! Partizan završio veliko pojačanje - isplatilo se čekati!
Nik Kalates će po svemu sudeći obući dres Partizana!
Nakon nekoliko dana nagđanja, transfer Kalatesa je na pomolu.
To dokazuje i njegova registracija u KSS-u, gde jasno piše da je Kalates registrovan kao član Partizana.
Čeka se još samo ozvaničenje od strane crno-belih.
Ko je Nik Kalates, novi plej Partizana?
Rođen je 7. februara 1989. godine u Kaselberiju, savezna država Florida, Sjedinjene Američke Države. Iako je rođen u SAD, Kalates poseduje i grčko državljanstvo, a najveći deo karijere proveo je nastupajući za grčke i evropske klubove.
Košarku je počeo da trenira u ranoj mladosti, a prve ozbiljnije korake napravio je tokom školovanja u SAD, gde je pokazao izuzetan talenat za igru na poziciji plejmejkera. Profesionalnu karijeru započeo je 2009. godine u redovima Panatinaikosa iz Atine, sa kojim je ostvario značajne uspehe, uključujući osvajanje titula u grčkom prvenstvu i Evroligi.
Tokom svoje karijere nastupao je i za nekoliko evropskih i američkih klubova, među kojima se izdvajaju Lokomotiva Kubanj iz Rusije, Barselona iz Španije i Fenerbahče iz Turske. Poznat je po tome što je jedan od najuspešnijih evropskih plejmejkera svoje generacije, sa izuzetnim osećajem za asistenciju i vođenje igre.
Kalates je dugi niz godina bio standardni član grčke reprezentacije, sa kojom je učestvovao na brojnim evropskim i svetskim prvenstvima, kao i na Olimpijskim igrama.