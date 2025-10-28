Slušaj vest

Dugo traje Partizanova potraga za bekom, a ni posle NBA "kata", crno-beli nisu uspeli da pronađu ono što im je potrebno.

Međutim, to bi uskoro moglo da se promeni!

Monte Moris i Partizan? Foto: Profimedia, David Berding / Getty images / Profimedia, Starsport

U poslednje vreme se u košarkaškim krugovima "šuška" da je jedno poznatije ime iz NBA lige blizu dolaska u redove "Parnog valjka" pa se pričalo o dolasku Kamerona Pejna, Tajtaja Vašingtona ili Montea Morisa.

Na jednoj od objava Montea Morisa je navijač Partizana napisao:

- Brate, dođi u Partizan, navijači te žele u klubu, lajkuj ovaj komentar ako želiš da nam daš bilo kakav signal da dolaziš - rekao je navijač, a Moris ga je lajkovao.

Ostaje nam da vidimo da li će Moris biti taj koji će dolaskom rešiti potragu Partizana za bekom.

