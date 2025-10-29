Slušaj vest

Košarkaš Panatinaikosa Rišon Holms doživeo je povredu na meču protiv Makabija.

Holms je u drugom poluvremenu napustio parket i više se nije vraćao u igru, a nakon detaljnih pregleda ustanovljeno je da je pretrpeo rupturu medijalnog kolateralnog ligamenta desnog kolena i da ga čeka minimum mesec dana pauze.

"Nažalost, situacija sa Holmsom je ozbiljna. Doktor mi je rekao da će sigurno biti van terena oko mesec dana. Dobra vest je da nije povređena Ahilova tetiva, tako da neće morati na operaciju. Uz terapiju, nadamo se da će se uskoro vratiti, ali sigurno neće igrati narednih mesec dana", rekao je na konferenciji za medije trener Panatinaikosa Ergin Ataman.

Kurir sport

