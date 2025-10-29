Nikola je za 22 minuta igre zabeležio 10 poena, šest skokova i dve asistencije.
nba
JOVIĆ DVOCIFREN U POBEDI SVOG TIMA! Ubedljiv trijumf Majamija uz zapažen učinak reprezentativca Srbije!
Slušaj vest
Košarkaši Majamija pobedili su u noći između utorka i srede Šarlot 144:117 i ostvarili treću uzastopnu pobedu u novoj sezoni NBA lige.
Majami su predvodili Hajme Hakes sa 28 poena, od kojih je 20 postigao u prvom poluvremenu, Bem Adebajo sa 26 poena i Endru Vigins sa 21 poenom.
Pele Larson pobedi je doprineo sa 17 poena, Kelel Vejr sa 14 poena i devet skokoa, a srpski košarkaš Nikola Jović sa 10 poena, šest skokova i dve asistencije za gotovo 22 minuta na terenu.
Detalji sa meča Majami - Šarlot Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Megan Briggs / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
U ekipi Šarlota Lamelo Bol bio je najefikasniji sa 20 poena, uz devet poena i osam skokova, Kon Nupel postigao je 19 poena, Kolin Sekston 18 poena uz šest asistencija, a Majls Bridžis 17 poena.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
Kurir sport
Reaguj
Komentariši