REAL SPREMAN DA AKTIVIRA "BOMBU" - STIŽE CENTAR SA OGROMNIM NBA ISKUSTVOM! Madriđani pronaši zamenu za Bruna Fernanda!
Real Madrid nije najbolje započeo sezonu u Evroligi. Najtrofejniji klub u Evropi ima negativan učinak od tri pobede i četiri poraza.
Prvi je ceh platio centar iz Angole Bruno Fernando koji je brzo napustio Madrid i postao novi igrač Partizana, a Real krenuo u potragu za novom "peticom" i pronašao igrača koji će ga zameniti u reketu.
Kako javlja Majkl Skoto sa portala "Hoops Hype" novi igrač Real Madrida biće ukrajinski centar sa ogromnim NBA iskustvom Aleks Len.
Len ima 32 godine, visok je 213 centimetra i preko 700 utakmica u najjačoj ligi na svetu.
Len je proveo 12 godina u NBA ligi. Bio je peti pik na draftu 2013. godine izabran od strane Finiksa za koji je igra u narednih pet sezona, a zatim bio deo Atlante, Sakramenta, Torornta, Vašingtona, a njegov poslednji klub bili su Los Anđeles Lejkersi.
Ukrajinac u NBA ligi ima karijerni prosek od 6.7 poena i 5.3 skoka po utakmici.
Len će sa Realom potpisati višegodišnji ugovor.
Kurir sport / Sportske.net