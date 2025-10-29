Slušaj vest

Real Madrid nije najbolje započeo sezonu u Evroligi. Najtrofejniji klub u Evropi ima negativan učinak od tri pobede i četiri poraza.

Prvi je ceh platio centar iz Angole Bruno Fernando koji je brzo napustio Madrid i postao novi igrač Partizana, a Real krenuo u potragu za novom "peticom" i pronašao igrača koji će ga zameniti u reketu.

Kako javlja Majkl Skoto sa portala "Hoops Hype" novi igrač Real Madrida biće ukrajinski centar sa ogromnim NBA iskustvom Aleks Len.

Len ima 32 godine, visok je 213 centimetra i preko 700 utakmica u najjačoj ligi na svetu.

Len je proveo 12 godina u NBA ligi. Bio je peti pik na draftu 2013. godine izabran od strane Finiksa za koji je igra u narednih pet sezona, a zatim bio deo Atlante, Sakramenta, Torornta, Vašingtona, a njegov poslednji klub bili su Los Anđeles Lejkersi.

Ukrajinac u NBA ligi ima karijerni prosek od 6.7 poena i 5.3 skoka po utakmici.

Len će sa Realom potpisati višegodišnji ugovor.

Kurir sport / Sportske.net