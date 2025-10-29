ŠTA SE DEŠAVA? OVO NIJE ONAJ BOGDAN NA KOGA SMO NAVIKLI! Još jedna partija Srbina za zaborav!
Košarkaši Los Anđeles Klipersa nakon dva vezana trijumfa doživeli su prethodne noći poraz od ekipe Golden Stejt Voriorsa 98:79, a kapiten naše reprezentacije Bogdan Bogdanović pružio je još jednu partiju za zaborav.
Oporavio se od povrede Bogdanović, ali i dalje je daleko od nivoa na kojem je ranije bio. I ovaj meč počeo je kao starter, ali nije ostavio dobar utisak. U igri je proveo ukupno samo devet minuta i zabeležio je dva poena i jedan skok. Imao je 1/5 iz igre i 0/3 za tri poena.
Igrao je prvih sedam minuta, a onda ga je trener Tajron Lu preselio na klupu i nije ga vraćao u igru do samog kraja meča, kada je pitanje pobednika već bilo rešeno.
U pobedničkoj ekipi Džimi Batler postigao je 21 poen uz po pet skokova i asistencija, Stefen Kari imao je 19 poena i osam asistencija, a Kvinten Post 12 poena i osam skokova.
U ekipi iz Los Anđelesa, koja je prekinula niz od dve pobede, Džejms Harden postigao je 20 poena, Kavaj Lenard 18, a Ivica Zubac 14 poena uz 13 asistencija. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović je za devet minuta postigao dva poena i imao je jedan skok.
Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog meča:
Kurir sport