Košarkaši Los Anđeles Klipersa nakon dva vezana trijumfa doživeli su prethodne noći poraz od ekipe Golden Stejt Voriorsa 98:79, a kapiten naše reprezentacije Bogdan Bogdanović pružio je još jednu partiju za zaborav.

Oporavio se od povrede Bogdanović, ali i dalje je daleko od nivoa na kojem je ranije bio. I ovaj meč počeo je kao starter, ali nije ostavio dobar utisak. U igri je proveo ukupno samo devet minuta i zabeležio je dva poena i jedan skok. Imao je 1/5 iz igre i 0/3 za tri poena.

Igrao je prvih sedam minuta, a onda ga je trener Tajron Lu preselio na klupu i nije ga vraćao u igru do samog kraja meča, kada je pitanje pobednika već bilo rešeno.

U pobedničkoj ekipi Džimi Batler postigao je 21 poen uz po pet skokova i asistencija, Stefen Kari imao je 19 poena i osam asistencija, a Kvinten Post 12 poena i osam skokova.

U ekipi iz Los Anđelesa, koja je prekinula niz od dve pobede, Džejms Harden postigao je 20 poena, Kavaj Lenard 18, a Ivica Zubac 14 poena uz 13 asistencija. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović je za devet minuta postigao dva poena i imao je jedan skok.

Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog meča:

