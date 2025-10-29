Slušaj vest

Neverovatna scena viđena je na utakmici između Milvokija i Njujorka.

Baksi su ostvarili treći trijumf u sezoni, pošto su prethodne noći pred svojim navijačima savladali Nikse rezultatom 121:111, a igrač utakmice bio je Janis Adetokumbo koji je meč završio sa 27 poena, osam skokova i sedam asistencija.

Ipak, jedan koš grčkog superstara privukao je posebnu pažnju.

Poznato je da NBA sudije često progledaju kroz prste kada su koraci u pitanju, ali sada su zaista preterali.

Na meču protiv Njujorka Adetokumbo je poentirao nakon "petokoraka" i sudije su ostale neme! Grk se bukvalno prošetao do koša, napravio je pet koraka sa loptom u rukama - i ništa. Zbog "umetničkog dojma" sudije se nisu oglasile i koš je na kraju priznat.

Pogledajte snimak koji je izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama:

Kurir sport