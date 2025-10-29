Slušaj vest

Srpski košarkaš Nikola Jokić, odavno je poznat po tome da mu reflektori ne prijaju, van parketa živi povučeno i skromno, daleko od glamura koji često prati NBA zvezde.

Ipak, njegova strast prema konjima odavno je poznata širom sveta, a sada je otkriven i jedan zanimljiv detalj koji pokazuje koliko su mu zapravo važni.

Novinarka Ešli Šahamadi otkrila je da as Denver Nagetsa u svom ormariću u svklačionici čuva lente i trofeje sa trka na kojima su učestvovali njegovi konji.

"Ako pratite Nikolu Jokića, znate da on očigledno ima veliku ljubav prema košarci. Ali ima i drugu strast - a to su konjičke trke. Sve je počelo još dok je bio dete. Njegov otac vodi lokalni klub u Srbiji. Jokić ima svoje konje i često ga možete videti kako gleda trke na telefonu, a ako se u gradu NBA kluba protiv kojeg igra nalazi hipodrom, svrati tamo ako može", rekla je Ešli i potom dodala:

"Ovog leta, ljudi, ponovo je postao šampion - na takmičenju kod kuće. Bio je preplavljen emocijama, plakao od sreće dok je slavio sa svojim timom, uz mnogo šampanjca. U svlačionici čak čuva lente i trofeje sa trka koje su njegovi konji osvojili - to mu je stalni podsetnik tokom cele sezone na njegovu ljubav prema drugom sportu. Jokić je zaista strastveno posvećen konjičkim trkama", dodala je novinarka.