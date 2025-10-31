Slušaj vest

"Igraš košarku dva i po do tri sata dnevno. To je tvoj posao. Za to si plaćen kao NBA igrač. Šta radiš tokom preostalih 21 sati? Po mom mišljenju, tada bi trebalo da se spremaš za sledeći radni dan, za sledeći izazov”, rekao je Majkl Džordan u drugom delu NBC-jeve serije "MJ: Insights to Excellence“, pa dodao:

"To, pre svega, ne bi trebalo da bude potrebno uopšte. Nikada nisam želeo da propustim utakmicu, jer je svaka bila prilika da se dokažem. Osećao sam i da su navijači tu da me gledaju - želeo sam da impresioniram onog čoveka tamo gore na tribinama koji je verovatno naporno radio da bi kupio kartu”, rekao je Džordan.

Jedan od najboljih igrača ikada istakao je da je s istim žarom igrao i zbog onih koji su dolazili da mu zvižde.

"Da, jer znam da verovatno viče na mene i želim da ga ućutkam. Zove me svakakvim imenima – naravno da hoću da mu odgovorim na terenu. Imaš obavezu prema ljudima koji žele da te vide, a kao zabavljač – moraš da pružiš predstavu”.

