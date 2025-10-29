Slušaj vest

Partizan je u dosadašnjem delu sezone u Evroligi ostvario polovičan učinak 3-3. Pred okršaj sa liderom na tabeli, ekipom Hapoela, doživeli su ubedljiv poraz na svom terenu od Pariza, ali Braun je uveren da će večeras njegov tim ostaviti daleko bolji utisak, uprkos problemima sa kojima se suočava.

Sterling Braun Foto: Starsport

"Mi smo dobar, čvrst tim. Imamo kvalitet na svim pozicijama, čak i među igračima koji ulaze s klupe, tako da me naš učinak ne iznenađuje. U ekipi su momci koji jednostavno znaju da igraju košarku", kaže Braun i dodaje:

"Imali smo nekoliko dobrih dana treninga, posebno otkako se Bruno priključio, i pokušavamo da igramo u nešto drugačijem ritmu, s obzirom na to da trenutno nemamo pravog plejmejkera. Sezona je duga, pa ne smemo dozvoliti da bilo šta poremeti našu hemiju u tim".

Ekipu je ozbiljno poremetila povreda sjajnog plejmejkera Karlika Džonsa, priznaje Braun.

"Bez Karlika je, iskreno, čudno. Ne samo na terenu, već i van njega. On je naš vođa, igrač kroz koga prolazi lopta u ključnim trenucima. To nam sada nedostaje, ali svaka ekipa mora da reaguje po principu 'sledeći čovek uskače'. Vašington je odlično odgovorio na zadatak, ja takođe pokušavam da preuzmem deo odgovornosti, a i Vanja kreira više nego ranije. Trudimo se da to rešimo timski, iako niko ne može u potpunosti da zameni ono što Karlik donosi", zaključio je Braun.

