Džered Batler, novi plejmejker Crvene zvezde, pred svoj debi u dresu crveno-belih govorio je o razlozima zbog kojih je odlučio da se priključi beogradskom klubu, oduševljenju navijačima i atmosferi, kao i o očekivanjima u nastavku sezone.

Amerikanac će se po prvi put naći u sastavu Zvezde protiv Makabija u meču koji se igra u hali "Aleksandar Nikolić", u četvrtak od 20.05 časova.

Džered Batler Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Tim Saše Obradovića trenutno ima pet pobeda i dva poraza u Evroligi, dok će "Ponos Izraela" pokušati da popravi skor od dve pobede i pet neuspeha.

Pred taj susret, Džered Batler je istakao da je oduševljen svojim novim okruženjem i saradnjom sa trenerom.

- Presudili su trener Saša Obradovič, podrška koju navijači Zvezde pružaju, kao i prilika da igram, jednostavno je tako. Trebalo mi je malo vremena da se prilagodim na akcenat trenera Obradovića kada smo prvi put razgovarali. Razumem ga bolje, ali oseća se mudrost i strast, to mi se dopada - rekao je plejmejker i dodao:

- Nisam mnogo pratio Zvezdu. Znao sam neke igrače, video sam i kakvu atmosferu prave navijači. Imamo sjajan tim. Hemija je tu, biće zabavno igrati sa ovom ekipom. Navijači su sjajni, navijali su sve vreme, nisam mislio da će biti tako.

Batler je naglasio da se brzo prilagođava evropskoj košarci i da zna šta može da donese timu:

- To je košarka, neću previše razmišljati. Donosim dobar šut za tri poena, pregled igre i dodavanja, sreću, kao i energiju - rekao je Batler.

