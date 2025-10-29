Slušaj vest

Srpski košarkaš Ognjen Jaramaz novi je igrač Ilirije, prenela je danas ABA lige.Jaramaz je sa ljubljanskim klubom potpisao ugovor do kraja sezone.

Jaramaz, rođen 1995. godine u Kruševcu, visok je 193 centimetra. Prve košarkaške korake napravio je u rodnom gradu, a već 2006. prešao je u Beograd, gde se priključio Partizanu. Profesionalnu karijeru započeo je 2013. u ekipi Mega, dok je prvu sezonu proveo na pozajmici u Smederevu.

Nakon povratka u Megu, ostao je tamo do 2017, a sledeće godine prešao je u San Pablo Burgos u Španiji, gde je potpisao dvogodišnji ugovor. Kasnije se vratio u Partizan, u čijem je dresu proveo dve sezone.

U julu 2021. potpisao je za Bajern Minhen, s kojim je nastupao u nemačkoj Bundesligi i Evroligi. U sezoni 2021/22. u Evroligi je beležio u proseku 6,8 poena i 3,4 skoka po meču, a Bajern je te sezone završio kao vicešampion Nemačke. Nakon dve godine u Minhenu, Jaramaz se ponovo vratio u Partizan, a avgusta 2024. prešao je u Baskoniju.

Na NBA draftu 2017. godine izabran je kao 58. pik od strane Njujork Niksa, za koje je nastupao u Letnjoj ligi.

Tokom bogate karijere osvojio je tri Kupa Srbije (2016, 2019, 2020), bio MVP Kupa Srbije 2020, kao i pobednik ABA Superkupa 2019. Sa reprezentacijom Srbije osvojio je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu do 20 godina 2014. u Grčkoj i zlato 2015. u Italiji.