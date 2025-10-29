BIVŠI IGRAČ PARTIZANA PONOVO U ABA LIGI: Ognjen Jaramaz novi košarkaš Ilirije
Srpski košarkaš Ognjen Jaramaz novi je igrač Ilirije, prenela je danas ABA lige.Jaramaz je sa ljubljanskim klubom potpisao ugovor do kraja sezone.
Jaramaz, rođen 1995. godine u Kruševcu, visok je 193 centimetra. Prve košarkaške korake napravio je u rodnom gradu, a već 2006. prešao je u Beograd, gde se priključio Partizanu. Profesionalnu karijeru započeo je 2013. u ekipi Mega, dok je prvu sezonu proveo na pozajmici u Smederevu.
Nakon povratka u Megu, ostao je tamo do 2017, a sledeće godine prešao je u San Pablo Burgos u Španiji, gde je potpisao dvogodišnji ugovor. Kasnije se vratio u Partizan, u čijem je dresu proveo dve sezone.
U julu 2021. potpisao je za Bajern Minhen, s kojim je nastupao u nemačkoj Bundesligi i Evroligi. U sezoni 2021/22. u Evroligi je beležio u proseku 6,8 poena i 3,4 skoka po meču, a Bajern je te sezone završio kao vicešampion Nemačke. Nakon dve godine u Minhenu, Jaramaz se ponovo vratio u Partizan, a avgusta 2024. prešao je u Baskoniju.
Na NBA draftu 2017. godine izabran je kao 58. pik od strane Njujork Niksa, za koje je nastupao u Letnjoj ligi.
Tokom bogate karijere osvojio je tri Kupa Srbije (2016, 2019, 2020), bio MVP Kupa Srbije 2020, kao i pobednik ABA Superkupa 2019. Sa reprezentacijom Srbije osvojio je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu do 20 godina 2014. u Grčkoj i zlato 2015. u Italiji.