Crvena zvezda je ovog leta rešila da napravi veliki remont tima, a jedan od igrača koji je možda i neočekivano napustio klub je Nemanja Nedović.

Nedović je potpisao za Monako, a sada se prvi put oglasio po odlasku iz kluba.

"Iskreno, mislio sam da ću u Zvezdi završiti karijeru. Sve je išlo u tom pravcu. Ne mogu reći da nisam razmišljao, posebno tokom poslednje godine kada mi je isticao ugovor, da bih možda mogao da odem još dve godine, još tri godine da igram negde u inostranstvu, da se ponovo osećam važnim, da se ponovo osećam voljenim. Palo mi je na pamet, ali nije bilo realno jer sam upravo obnovio ugovor na još dve godine i sve je išlo u pravcu da ću ostati u Zvezdi, tako da je to bilo pomalo iznenađenje ", ističe Nedović.

Nemanja Nedović Foto: Starsport

Nedović je rekao da je sve hladnokrvno odlučeno po pitanju rastanka.

"Oni su jednostavno odlučili da krenu u drugom pravcu, ali mesec dana pre toga, odlučili su da mi daju još dve godine ugovora, tako da ne znam šta se moglo promeniti za jedan mesec. Dakle, to je pitanje za njih. Niko me nije zvao. Samo su dali zadatak Dozetu, koji je sportski direktor, da me obavesti i on je bio jedini koji me je zvao. Niko drugi sa kim sam mislio da sam veoma blizak nije me zvao", zaključio je Nedović.