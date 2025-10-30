Slušaj vest

Surova dominacija Srbina se nastavlja!

Denver Nagetsi zabeležili su treći vezani trijumf u novoj NBA sezoni, pošto su pred svojim navijačima prethodne noći ubedljivo savladali Nju Orleans Pelikanse rezultatom 122:88.

Centralna figura meča ponovo je bio fantastični Nikola Jokić, koji je za samo tri četvrtini ostvario novi, četvrti uzastopni tripl-dabl ove sezone!

Za svega 27 i po minuta igre Srbin je zabeležio 21 poen (10/15 šut iz igre, 1/2 za tri poena), 12 skokova, 10 asistencija i dve ukradene lopte.

Postao je tek treći igrač u istoriji NBA koji je sezonu otvorio sa četiri uzastopna tripl-dabl učinka. Pre njega to su uspeli da urade samo Oskar Robertson i Rasel Vestbruk, koji je rekorder sa 11 vezanih tripl-dablova.

Godinama unazad Nikola je sam na svojim leđima vukao Denver, ali to više nije slučaj. Čini se da su Nagetsi ove sezone sastavili sjajan tim i značajno olakšali posao Srbinu. Nakon poraza od Voriorsa na startu sezone zaigrali su sjajno i vezali tri impresivne pobede.

Ključnu prednost na meču protiv Pelikansa napravili su početkom treće deonice, kada su napravili nestvarnu seriju 29:2 i rešili pitanje pobednika. U poslednjoj deonici trener Dejvid Adelman iskoristio je priliku da odmori svoje nosioce, pa je Nikola Jokić mirno sa klupe posmatrao ostatak meča.

Pored Srbina, na ovoj utakmici istakli su se Kristijan Braun i Džamal Marej sa po 17 poena, dok je Jonas Valančijunas utakmicu završio sa 10 postignutih poena.

U poraženom timu najefikasniji bio je Džeremaja Firs sa 21 poenom.

