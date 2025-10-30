Slušaj vest

Maestralni Nikola Jokić ponovo je ispisao istoriju NBA lige.

Centar Denver Nagetsa briljirao je protiv Nju Orleansa.

Denver je pred svojim navijačima savladao Pelikanse rezultatom 122:88, a čudesni Nikola Jokić utakmicu je završio sa fantastičnim učinkom - 21 poen, 12 skokova i 10 asistencija.

Bio je to njegov četvrti tripl-dabl u četiri odigrane utakmice na startu nove NBA sezone.

Nikola je tako postao tek treći igrač u istoriji NBA koji je sezonu otvorio sa četiri uzastopna tripl-dabla. Pre njega to su uspeli da urade samo legendarni Oskar Robertson davne 1961 i bivši saigrač Rasel Vestbruk pre pet godina (2020).

Denver je u prvom meču u sezoni poražen od Golden Stejta sa 137:131, a Jokić je imao 21 poen, 13 skokova i 10 asistencija. U pobedi nad Finiksom zabeležio je po 14 poena i skokova, uz 15 asistencija, a u trijumfu nad Minesotom (123:114) imao je 25 poena, 19 skokova i 10 aistencija.

Jokić na dobrom putu da postane apsolutni rekorder lige po broju trip-dablova. Trenutno ih ima 168 i ispred njega su samo legendarni Oskar Robertson sa 181 i bivši saigrač Rasel Vestbruk, koji je prvi na listi sa 203 tripl-dabla.