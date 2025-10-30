Slušaj vest

Doskorašnji košarkaš Denver Nagetsa, NBA as Majkl Porter Junior, iznenadio je javnost kada je u jednom potkastu rekao da je uveren da bi legendarni Šekil O'Nil pobedio Nikolu Jokića u igri "jedan na jedan".

Iako je u više navrata javno isticao da je Jokić najbolji košarkaš na planeti i jedan od najboljih u istoriji NBA, Porter smatra da protiv Šeka ne bi imao šanse.

"Šek će pobediti. Zakucaće loptu svaki put. A Nikola, iako može da šutira trojke i sve to, na kraju će promašiti, a onda će Šek ponovo uzeti loptu i opet je zakucati. U igri jedan na jedan, Šek pobeđuje", rekao je košarkaš Bruklina u podkastu "7PM in Brooklyn".

Ipak, u igri pet na pet prednost i dalje daje Srbinu.

"U igri pet na pet, mislim da je Jokić među najboljim centrima u istoriji. To bi bila sasvim druga priča", zaključio je Porter.

1/7 Vidi galeriju Majkl Porter Džunior Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Podsetimo, Porter je šest sezona proveo sa Jokićem u Denveru, pre nego što je ovog leta trejdovan u Bruklin Netse u zamenu za Kema Džonsona.

Kurir sport